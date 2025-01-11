شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أنها خالية من السكر.. 5 أضرار لاستهلاك مشروبات الصودا دايت بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

يُعتقد أن المشروبات الغازية الخالية من السكر هي بديل خالٍ من الشعور بالذنب للمشروبات السكرية، وذلك بفضل عدم وجود سعرات حرارية ونسبة سكر منخفضة، ولكن هل هي حقًا غير ضارة كما تبدو؟ في حين يعرف الكثير من الناس المخاوف المعتادة مثل المحليات الصناعية، إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية الأقل شهرة للمشروبات الغازية الخالية من السكر والتي قد تفاجئك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 تأثيرات خفية للمشروبات الغازية "الدايت" أو الخالية من السكر:

يمكن أن تربك إشارات الجوع في المخ

تحتوي الصودا الدايت على مُحليات صناعية تخدع عقلك وتجعله يعتقد أنك تتناول السكر، ويمكن أن يؤدي هذا الارتباك إلى تعطيل قدرة عقلك الطبيعية على تنظيم الجوع، كما يمكن للمحليات الصناعية مثل الأسبارتام أو السكرالوز أن تجعلك تتوق إلى تناول المزيد من الأطعمة السكرية أو عالية السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام على المدى الطويل، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2010، فإن المُحليات الصناعية حلوة بطبيعتها، فهي تعزز الاعتماد على السكر والرغبة الشديدة في تناوله.

تؤثر على صحة العظام

هل تعلم أن المشروبات الغازية الخالية من السكر قد تضعف عظامك، لقد ربطت بعض الدراسات بين المشروبات الغازية الخالية من السكر وانخفاض كثافة المعادن في العظام، وخاصة لدى النساء، وقد يكون هذا بسبب المحتوى العالي من حمض الفوسفوريك الموجود في العديد من المشروبات الغازية، والذي قد يتداخل مع امتصاص الكالسيوم، مما يعرض صحة عظامك للخطر بمرور الوقت.

تؤثر على صحة الأمعاء

تحتوي أمعائك على تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة التي تساعد في تعزيز الهضم والمناعة، وقد تؤدي المحليات الصناعية في المشروبات الغازية الخالية من السكر إلى اختلال هذا التوازن، ووفقًا للعديد من الأبحاث، قد يكون للمحليات مثل السكرين والسكرالوز تأثير ضار على بكتيريا الأمعاء، مما قد يتسبب في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي وحتى التأثير على عملية التمثيل الغذائي.

تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

على الرغم من أن مشروبات الصودا الدايت خالية من السكر، إلا أن الاستخدام المنتظم لها يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ووفقًا للأبحاث، فإن أولئك الذين يتناولون مشروبات الصودا الدايت يوميًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية، ولكن لا تزال الأسباب الدقيقة قيد الدراسة، لكن الارتباط مثير للقلق.

تقلبات في المزاج

إذا كنت تشعر بالانفعال أو القلق، فقد يكون بسبب التعود على تناول المشروبات الغازية الخالية من السكر بشكل يومى، فقد ارتبطت المحليات الصناعية مثل الأسبارتام بتغيرات في الحالة المزاجية وحتى أنها قد تسبب الاكتئاب الخفيف لدى بعض الأشخاص، حيث يمكن أن تتداخل هذه المحليات مع النواقل العصبية في الدماغ، مما يؤثر على مشاعرك العاطفية.