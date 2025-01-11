شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : معارك طاحنة ...قبائل قيفة تقتل أحد أكبر قيادات الحوثي"الاسم والصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قي قائد الحملة العسكرية الحوثية مصرعه متأثرا بجراحه والتي أصيب بها خلال محاولته الفرار من الموجهات الدائرة مع أهالي قيفه في القرشية بمحافظة البيضاء .

وقالت مصادر طبية للمشهد اليمني ان ‏قائد الحملة العسكرية الحوثية ابو جمال الحسني لقي مصرعة متأثرا بجراحه والتي أصيب بها خلال محاولته الفرار مع مرافقيه من طريق فرعية على وقع المواجهات المسلحة نتيجة كمين محكم لرجال القبائل .

وأضافت المصادر عن مصرع قيادي آخر يطلق عليه إسم ابو صخر الخطيب مع عشرين آخرين والذين تم نقلهم إلى مستشفيات ذمار وسط انباء عن دخول ابو جمال الحسني في غيبوبة ،وكذلك الحال ابو مرتضى منتحل منصب قايد المنطقة العسكرية والذي تعد حالته خطرة .

وبحسب المصادر فإن ثلاجات المستشفيات في ذمار مليئة بجثث العناصر الحوثية وتم نقل طواقم طبية من صنعاء لتقديم الرعاية الصحية للمصابين الذين تم إعادتهم من جبهات الموت في البيضاء .

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