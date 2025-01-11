الرئيس عون تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي: السعودية ستكون اول مقصد في الزيارات الخارجية

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اعرب له فيه عن تهنئة الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهنئته شخصيا بإنتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.

وتناول الحديث اخر المستجدات وسبل تعزيز العلاقة الفربدة والتاريخية بين السعودية ولبنان.

ووجه بن سلمان دعوة للرئيس عون لزيارة السعودية، فشكره مؤكدا ان السعودية ستكون اول مقصد له في زياراته الخارجية تلبية لدعوته وايمانا بدور السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتاكيدا لعمق لبنان العربي كاساس لعلاقات لبنان مع محيطه الاقليمي.