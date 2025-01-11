ماكرون هنأ بري بإنجاز إنتخاب رئيس جديد للجمهورية: فرنسا حريصة على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب

تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، مثنياً على "دوره وجهوده بإنجاز الوعد الذي قطعه في سبيل إتمام الإستحقاق في لحظة تاريخية للبنان".

وأكد ماكرون، على "التزام فرنسا الإستمرار بدعم لبنان في كل المجالات لا سيما الجيش اللبناني والحرص على تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان واعداً بزيارة لبنان في القريب العاجل".

بدوره، شكر بري ماكرون وفرنسا على "وقوفهم الدائم الى جانب لبنان ومشاركتهم في قوات اليونيفل وفي اللجنة الخماسية الفنية التي تشرف على تنفيذ إتفاق وقف اطلاق النار"، مشدداً على "أهمية الإلتزام بوقف النار ووقف الخروقات الاسرائيلية وإنسحاب اسرائيل ضمن مهلة 60 يوما من كل الأراضي اللبنانية".