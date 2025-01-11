شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تباشر ‎معالجة المواقع المتأثرة بالأمطار والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات وقائية

الدمام - شريف احمد - عملت أمانة العاصمة المقدّسة على تنفيذ خططها في التعامل مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي هطلت أمس على مكة المكرمة ضمن جهودها على مدار الساعة وبشكل مباشر في التعامل ومعالجة المواقع المتأثرة بالحالة المطرية.وذلك لضمان سلامة السكان وانسيابية الحركة في الطرق العامة، وشفط تجمعات المياه وإزالة الأتربة من الطرقات وتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار، لضمان انسيابية تدفق مياه السيول دون عوائق.وكما قامت الأمانة ببث رسائلها التوعوية المتعلقة بالإجراءات الوقائية تحسبًا لحالة الطقس المتوقعة على العاصمة المقدسة ، وحفاظًا على سلامة السكان والزوار والمعتمرين من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.وتضمنت التنبيهات ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد والجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر ، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة ، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات مياه عبر الرقم الموحد (940)، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها.