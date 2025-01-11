حلفاء الأمس منافسو اليوم في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 07:23 مساءً - يشهد موسم دراما رمضان 2025 الذي ينطلق على شاشات التليفزيون بعد أقل من 50 يوماً، منافسة بين النجوم والنجمات على الفوز بأعين وأذهان الجمهور لمتابعة مسلسلاتهم الجديدة التي يتواصل تصويرها على قدم وساق للعرض في الوقت المحدد، ومن اللافت للانتباه هو وجود عدد من النجوم كمتنافسين في الموسم بعدما كانوا حلفاء أو معاً المواسم الماضية.

ياسمين عبدالعزيز وأحمدالعوضي وجهاً لوجه في رمضان 2025

ولعل أبرز النجوم الذين كانوا حلفاء في المواسم الرمضانية الماضية وأصبحوا متنافسين في موسم رمضان 2025، ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي الذي يقدم كل واحد منهما بطولة مسلسل بعدما كانا يتعاونان سوياً في رمضان، حيث قدما معاً مسلسلي "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، و"ضرب نار" في رمضان 2023 وسبق وقدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" عام 2019.

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وتقدم ياسمين عبد العزيز في شهر رمضان هذا العام، مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يشارك في بطولته كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

أما أحمد العوضي فيواصل تصوير مسلسله "فهد البطل" ويشارك فى بطولته أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، محمود البزاوى، يارا السكري، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

أحمد مكي ودنيا سمير غانم متنافسان

الفنانان أحمد مكي ودنيا سمير غانم يدخلان موسم دراما رمضان 2025 كمتنافسين حيث يقدم كل واحد مسلسل من بطولته من نوعية الـ 15 حلقة، مع الاختلاف في التيمة التي يتم تناولها، ويأتي ذلك بعدما قدم مكي ودنيا معاً 4 مواسم من سلسلة "الكبير أوي" التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار شهر رمضان من عام 2010 حتى عام 2014، حيث اعتذرت دنيا سمير غانم عن عدم استكمال باقي الأجزاء بعد ذلك.

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ويقدم أحمد مكي في رمضان المقبل مسلسل "الغاوي" ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وأحمد كمال ومن تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل، فيما تتواجد دنيا سمير غانم في منافسات هذا الموسم بمسلسل "عايشة الدور" مع محمد ثروت وسما إبراهيم، ومن تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي.

أكرم حسني يواجه أحمد أمين ويرفعان سلاح الكوميديا

ومن حلفاء الأمس ومنافسي اليوم، أكرم حسني وأحمد أمين اللذان يتنافسان بالدراما الكوميدية خلال 15 حلقة في رمضان المقبل 2025، ويأتي ذلك بعدما قدما سوياً مسلسل "الوصية" في رمضان عام 2018 وشهد هذا العمل على أول بطولة للفنان أكرم حسني في الدراما التلفزيونية، وخاض أحمد أمين بهذا العمل أولى تجاربه في التمثيل بعد عدد من التجارب في تقديم البرامج الكوميدية المبتكرة.

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تابعي المزيد.. أحمد مكي وأحمد أمين وأحمد السقا تائبون عن الإجرام في رمضان 2025ويدخلمنافسات رمضان هذا العام بمسلسل "" ويشارك في بطولته آية سماحة وسوسن بدر ورحمة أحمد وأحمد الرافعي وسامي مغاوري، تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، أمافيقدم هذا العام مسلسل "" ويُشارك في بطولته، صدقي صخر، حمزة نمرة، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، سامية الطرابلسي. والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. سيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».