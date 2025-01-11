قوى الأمن: توقيف تاجر ومروّج مخدرات بالضاحية الجنوبية ومحيطها وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​، تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدِّرات ينشط بعمليّات التّرويج في ضمن منطقة ​الضاحية الجنوبية​ ومحيطها، وهو المدعو: "ا. ر." (من مواليد عام 2005، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بقضايا مخدّرات، سرقة، ضرب وتحرّش".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-1-7، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج ​المخدرات​ في محلّة ​حي السلم​، على متن درّاجة آليّة نوع "لاندي" لون أسود دون لوحات".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بتفتيشه والدرّاجة تمّ ضبط ما يلي: 28 كيسًا بداخله مادّة حشيشة الكيف، 3 أكياس بداخلها مادّة الماريجوانا، 88 طبّة بلاستيكيّة بداخلها مادّة باز الكوكايين، 4 حبوب مخدِّرة، مسدّس حربي مع ممشط وطلقتَين، هاتف خلوي؛ ومبلغ مالي".

وكشفت أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتجارة المخدّرات وترويجها في منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء".