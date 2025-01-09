شكرا لقرائتكم خبر عن حادث غريب.. انقلاب سيارة ملاكى على كوبرى مشاة فى شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت منطقة كوبرى مشاة عثمان بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادث غريب لسيارة ملاكي، حيث إنه علي إثر انفجار الإطار الأمامي وتجاوز السرعة اختلت عجلة القيادة وتم الاصطدام بالنيوجرسى بجانب ترعة الإسماعيلية، وارتفاعه عن الأرض والسقوط على معدية الوحدة التى تربط بين شبرا وعبود واستقرار السيارة أعلي كوبرى المشاة، وأسفر الحادث، عن إصابة شخص ونقله لمستشفي ناصر العام لتلقي العلاج، وتم رفع السيارة باستخدام أحد الأوناش.

تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية، بلاغا من غرفة أزمات حي شرق شبرا الخيمة، يفيد انقلاب سيارة أعلي كوبري مشاة عثمان بحي شرق شبرا الخيمة، وإصابة شخص.

على الفور انتقل المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي إثر إنفجار الإطار الأمامى، وتجاوز السرعة، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة والاصطدام بالنيوجرسى بجانب ترعة الإسماعيلية، وارتفاعه عن الأرض والسقوط على معدية الوحدة التى تربط بين شبرا وعبود، وأسفر الحادث، عن إصابة "محمود سلطان عطا"، 23 سنة، مصاب سحجات وكدمات، وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

وتمكن حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من رفع السيارة من علي الكوبرى، وإعادة حركة المشاة على الكوبرى من جديد.



اثناء رفع السيارة



اعمال رفع السيارة



الحادث



انقلاب سيارة ملاكي علي كوبري مشاة بشبرا الخيمة



انقلاب سيارة ملاكي علي كوبري مشاة



جانب من أعمال رفع السيارة



جانب من الأعمال



جانب من الحداث



جانب من رفع السيارة



خلال رفع السيارة