شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على ضبط لجان امتحانات الطلاب بالترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية ضبط لجان امتحانات الطلاب الفصل الدراسى الأول التي تنطلق السبت المقبل، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات، كما وجهت المديريات والإدارات بالقيام بجولات لمتابعة سير وانتظام الاختبارات بالترم الأول 2025، مشددة على أهمية تطبيق القانون بحسم على أية مخالفات تظهر أثناء سير الامتحانات.

ويدخل طلاب المدارس بصفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى في إجازة نصف العام الدراسى بداية من 16 يناير الجارى وهو أخر يوم بامتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، ويستمر التلاميذ في الإجازة حتى 6 فبراير المقبل، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائى والثالث الإعدادى تبدأ إجازة نصف العام الدراسى بداية من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير، حيث أن الطلاب في الصفوف الثلاثة تنتهى أعمال التقييم والامتحانات الخاصة بالترم الأول 23 يناير الجارى وفق الجداول المعلنه من قبل المديريات والإدارات التعليمية.



ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.