شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى: تكثيف رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى، تكثيف عمل لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل مستمر، ورفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية.

وأكدت وزارة التعليم العالى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، وكذلك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: