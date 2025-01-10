شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء السورية: إدارة الأمن العام تقوم بحملة تمشيط فى منطقة الصالحين بحلب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن إدارة الأمن العام تقوم بحملة تمشيط في منطقة الصالحين بحلب، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكانت قد أعلنت مصادر محلية سورية فجر اليوم الجمعة، أن عدوانا إسرائيليا استهدف ريف محافظة حلب شمال سوريا.

وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن "العدوان الإسرائيلي استهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية على أطراف المدينة، وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة القصف الذي تسبب بتصاعد ألسنة اللهب وخلف دمارا كبيرا.