شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذّر من منتج لحوم ملوّث ببكتيريا خطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج ببروني وهو عبارة عن لحم بقري مجفف للعلامة التجارية (Country Butcher Boy)، “بلد المنشأ دولة الإمارات العربية المتحدة”، معبأ في عبوات بوزن 250 جرامًا، ويحمل تاريخ صلاحية حتى 1 / 3 / 2025م.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت تلوث المنتج ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes) التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.

وأوصت “الهيئة” المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بسحب المنتج من الأسواق، إضافةً إلى اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الشركة المستوردة.

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي مخالفة قد تمس صحة المواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان سلامة المنتجات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها، ويمكن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالغذاء من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة عبر (19999).