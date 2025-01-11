شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن مواجهة بلاك بولز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي سياق متصل، يٌعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق بلاك بولز بطل موزمبيق في الثانية ظهراً باستاد القاهرة.

كما يُعقد في الثانية ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وبطل موزمبيق، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب ممثلي فريق بلاك بولز، ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني مناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، والاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبلاك بولز من فابريسيو أندرادي سانتوس حكماً للساحة ويعاونه كل من، خورخي كوريا سيميدو وديلجادو فرنانديز ويلسون مساعدين و ديلجادو دوس سانتوس روشا حكماً رابعاً.

واختار "كاف" لويس بليز مادلين من سيشل مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام إيناسيو مانويل كانديدو من أنجولا، والمنسق العام علي مويبي من أوغندا.