شكرا لقرائتكم خبر عن معتز البطاوى: الاتفاق مع الأهلى على ضم القندوسى فى الرتوش الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف معتز البطاوى المشرف العام على فريق سيراميكا أن المفاوضات مع النادى الأهلى لضم الجزائرى أحمد القندوسى تتبقى لها الرتوش الأخيرة فقط للحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية والاستقرار داخل الفريق سبب تألق اللاعب الفترة الأخيرة.

وقال معتز البطاوى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى محمد الليثى: "محمود زلاكة قادم على سبيل الإعارة من نادى بيراميدز ولا يوجد بند في العقد يحق لنا انضمامه إلى سيراميكا مرة أخرى رغم تألق اللاعب وتمكنه من الانضمام إلى منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن".

وأشار معتز البطاوى إلى أن هناك جلسة سوف تجمع أيمن الرمادى المدير الفني مع مجلس الإدارة لحسم ملف التدعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

وحقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الثامنة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE".

وأحرز هدف اللقاء الوحيد الجزائرى أحمد القندوسى صانع ألعاب فريق سيراميكا في الدقيقة 66 عقب تسدية رائعة لتسكن شباك حارس مرمى فريق طلائع الجيش.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق سيراميكا للنقطة 15 ليتساوى مع الأهلى في صدارة جدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE"، بينما توقف رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة 8 محتلا المركز الثانى عشر.