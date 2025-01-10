شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 – 1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 – 1 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: مارسيل كولر يعلن رحيل بيرسي تاو عن الأهلي وانتقاله للدوري القطري.

مارسيل كولر يعلن رحيل بيرسي تاو عن الأهلي وانتقاله للدوري القطري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحيل لاعبه الجنوب أفريقى بيرسى تاو للدوري القطري.

بيراميدز يرتدي الزى الأبيض الكامل فى مواجهة ساجرادا بدورى الأبطال

عقد اليوم باستاد 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، الاجتماع الفني لمباراة ساجرادا وبيراميدز في إطار مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يعلن إصابة أحمد فتوح فى العضلة الخلفية

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك ، عن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لكأس مصر.

انطلاق معسكر منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه استعدادا لأمم أفريقيا.. صور

انطلق اليوم، الجمعة، المعسكر الأول لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة أسامة نبيه في إطار برنامج الإعداد لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية في إبريل المقبل بكوت ديفوار.

المصري البورسعيدي يقرر شكوى إنيمبا النيجيري فى "كاف".. اعرف السبب

تحدث محمد موسى، عضو مجلس إدارة نادي المصرى البورسعيدي، ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالنادي، عن الصعوبات التي واجهت فريقه في رحلة نيجيريا، موضحا استقرار ناديه على شكوى مسئولي إنيمبا فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

سيراميكا يفوز على الطلائع ويتقاسم الصدارة مع الأهلى فى الدورى.. فيديو

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن الجولة الثامنة من عمر مسابقة بطولة الدوري المصرى "دورى NILE".

بتروجت يتعادل سلبيا مع إنبى فى افتتاح الجولة الثامنة بدورى nile

حسم التعادل السلبى مباراة بتروجت وإنبى، التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار افتتاح منافسات الجولة الثامنة من دورى nile.