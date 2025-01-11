شكرا لقرائتكم خبر عن بارادو الجزائرى: الزمالك مهتم بضم بولبينة واللاعب رغبته الاحتراف الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

أكد مراد بونفوف المتحدث الرسمي لنادي بارادو الجزائري أن هناك اهتماما من نادي الزمالك بضم لاعبهم عادل بولبينة خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولكن الأخير تتمثل رغبته وطموحه في الاحتراف الأوروبي.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي بارادو الجزائري، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامي سيف زاهر: "لن نفرط في عادل بولبينة، وكان هناك اهتمام من الزمالك بضمه، ولكن الاحتراف الأوروبي حلمه وهذا هو الموسم الأخير للاعب".

وفى سياق مختلف تلقت لجنة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي ترشيحا للتعاقد مع الجزائري عادل بولبينة جناح فريق بارادو الجزائري، لتدعيم صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل بحث الإدارة الحمراء عن تدعيم الخط الأمامي بأكثر من لاعب.

10 معلومات عن عادل بولبينة:

يبلغ من العمر 21 عاما حيث أنه من مواليد 2 مليون عام 2003.

قيمته السوقية 2 مليون يورو.

يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.

لاعب في منتخب الجزائر تحت 23 عام.

طوله/ 1.79 سم

ينتهي عقده مع بارادو في يونيو 2026.

لعب خلال الموسم الحالي 12 مباراة مع بارادو.

سجل 11 هدفا.

صنع هدفين.

من قطاع الناشئين في أكاديمية بارادو.

ويبلغ بولبينة من العمر 21 عاماً ويجيد اللعب في مركز الجناحين والمهاجم ويتمتع بالمهارة الفنية والقدرة على المراوغة والاختراق من الأطراف.

ورحب مسئولو النادي بفكرة التعاقد مع الجناح الجزائري وتم عرضه على مارسيل كولر لاتخاذ القرار النهائي قبل التفاوض معه.