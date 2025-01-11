شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 74.4% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.1%، وجاءت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.1%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 1.18 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.2%، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.125 مليار جنيه بنسبة 5.9%، وحل في المركز الثامن شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 1.036 مليار جنيه بنسبة 5.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وإي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 920.7 مليون جنيه، و911.8 مليون جنيه، بنسبة 4.9%، 4.8%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 29444.65 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8303.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11376.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 36476.99 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10361.25 نقطة.