الامارات | جائزة حمدان بن محمد للتصوير تختار «القوة» موضوعاً لدورتها الـ 14

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الـ14 التي جاءت تحت عنوان «القوة». وكشف الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث، في تصريح صحافي عن عناوين المحاور المصاحبة للمحور الرئيس، معتبراً أن الجائزة دخلت مرحلة جديدة من التأثير العالمي في صناعة التصوير ودعم المواهب البصرية، وتعزيز ثقافة الصورة ودورها الإيجابي في منظومة الاتصال الحضاري بين الشعوب.

وأضاف بن ثالث أن «هيبا» حققت قفزات نوعية على مقياس التصنيف الدولي المؤسسي، بعد توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، راعي الجائزة، برفع قيمة الجوائز السنوية من 450 ألف دولار إلى مليون دولار، واستحداث فئة جديدة هي «مصور العام من هيبا»، وإطلاق التطبيق الذكي الخاص بالجائزة (HIPA Awards) على جميع المنصات الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية. كما اعتبر بن ثالث أن تفاعل مجتمعات المصورين مع هذه المستجدات فاق التوقعات، كما ظهر جلياً في حفل تكريم الفائزين بالدورة السابقة، وأن هذا يمنح «هيبا» مزيداً من التحفيز لمواصلة مسيرة التطوير والتحديث، للاقتراب أكثر من طموحات المصورين.

وعن المحور الرئيس للدورة الـ14، قال بن ثالث، إن الفنون البصرية مرآة لثقافات الشعوب ورغباتها في التعبير عن قضاياها وأفكارها وشخصياتها المميزة، مضيفاً أن القوة من القواسم المشتركة التي سعى إليها الإنسان منذ قديم الأزل لصيانة بقائه، وضمان الأمن والقوت والسكن، والقدرة على ردع الأخطار والتعامل مع القوى الأخرى، ثم تشعَبت مصادر القوة وتأثيراتها وتوظيفاتها حتى اليوم، دون أن تفقد مركزها على سلم الأولويات.

وتابع بن ثالث أن مجلس أمناء الجائزة اختار «القوة» لطرحها على طاولة الترجمات الفوتوغرافية، كونها محركاً للتغيير والتحوّل ومصدراً للإلهام والخوف معاً، داعياً المصورين إلى استكشاف وتوثيق مفهوم القوة من منظور فني وتقني وإنساني، وإبراز الأبعاد الفلسفية والجمالية لهذا المفهوم، وتعزيز الوعي بضرورة تطويعه للجوانب الإيجابية لبناء مستقبل أفضل.

كما أعلن بن ثالث عن تثبيت محور «التصوير الرياضي»، قائلاً: «نزولاً عند رغبة جمهور المصورين وحجم التفاعل والمشاركات وجودتها وتنوعها، قرر مجلس أمناء الجائزة تثبيت المحور ليكون فرصة سنوية تلبي إبداعات العدسات الرياضية من جميع أنحاء العالم».

وخلال تصريحه أعلن بن ثالث عن محور جديد تحت عنوان التصوير بالمسيّرات (فيديو)، والذي يفتح باب المنافسة بين صناع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة، من خلال هذه الأدوات المميزة التي طوَرت قدرات أصحابها على التحكم الإبداعي، فأنتجوا أفكاراً استثنائية أثرت صناعة التصوير وعزّزت تأثيرها في العديد من المجالات العلمية والفنية والمعرفية وغيرها.

وتستقبل الجائزة المشاركات على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ae بدءاً من 10 يناير إلى منتصف ليل 31 مايو 2025.

ملف مصور

للعام التاسع على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القصصية لدى المصور والقدرات السردية، ليبقى المحور «العام» بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحد سواه، سواء باللونين الأبيض والأسود، أو من خلال طيف الألوان الكامل.