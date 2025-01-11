شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 11-1-2025.. عيار 14 يسجل 2520 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وسجل عيار 14 مبلغ 2520 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم السبت فى مصر

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيهاً

الجنيه الذهب 30240 جنيها