شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 11-1-2025.. عيار 14 يسجل 2520 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 11 يناير 2025 04:30 ص
ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وسجل عيار 14 مبلغ 2520 جنيهًا.اسعار الذهب اليوم السبت فى مصر
عيار 21 يسجل 3780 جنيها.
عيار 24 يسجل 4320 جنيها.
عيار 21 يسجل 3780 جنيها.
عيار 18 يسجل 3240 جنيها.
عيار 14 يسجل 2520 جنيهاً
الجنيه الذهب 30240 جنيها
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