شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارات إسرائيلية متفرقة مساء اليوم، على قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر، جراء استهداف منزل في حي الشجاعية بمدينة غزة.كما استشهد صحفي في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع أكتوبر 2023 إلى 204 شهداء، إضافةً إلى إصابة العشرات.وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم، وسط إطلاق نار وقنابل غاز تجاه الفلسطينيين.