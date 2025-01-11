أ ف ب: آلاف يتظاهرون في سلوفاكيا ضد التقارب مع روسيا

افادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن الآلاف خرجوا إلى شوارع براتيسلافا ومدن أخرى في سلوفاكيا للتعبير عن معارضتهم لتقارب حكومتهم مع موسكو.

وقد تعهد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، تعزيز العلاقات مع موسكو، وأوقف كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ عودته إلى السلطة في تشرين الأول 2023.

وقد توجه مؤخرا إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب قرار أوكرانيا قطع عبور الغاز الروسي عبر أراضيها والذي كان يزود أوروبا عبر سلوفاكيا.

وهتف آلاف المتظاهرين في الساحة المركزية في براتيسلافا "هنا أوروبا" و"نحن نخجل من فيكو" و"لن نتخلى عن سلوفاكيا".