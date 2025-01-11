انت الان تتابع خبر لماذا لم تدرج بجلستي الاحد والاثنين.. متى موعد التصويت على القوانين الجدلية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الكتلة النائب ياسر لـ الخليج 365، ان "عدم ادراج قوانين الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات على جدول اعمال جلستي يوم غد الاحد وبعد غد الاثنين، كونها قوانين جدلية وتسببت في تعطيل الجلسات الماضية لمجلس النواب"، موضحا ان "عدم ادراجها جاء لمنع تكرار الامور التعطيلية ولوجود قوانين مهيئة للتصويت".

وذكر ان "رئاسة المجلس والكتل السياسية ارتأت ان تذهب باتجاه التصويت على تلك القوانين لحين حلحلة المواضيع الخلافية بشأنها"، متوقعا ان "يكون هناك توافق في الفترة القادمة والا سوف يتم ترحيل هذه القوانين الى الدورات اللاحقة".

وبين ان "بعض النقاط الخلافية بامكان حلها ولا توجد موانع من حلها ولكن تحتاج الى تكاتف من قبل رؤساء الكتل".