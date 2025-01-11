انت الان تتابع خبر اول رد على تهديد الكرد بالانسحاب من الحكومة.. "كلام اعلامي شخصي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الفايز لـ الخليج 365، ان "رواتب الاقليم مازالت ترسل من قبل الحكومة الاتحادية شهريا وبشكل مستمر حسب الاتفاق"، مبينا ان "الاقليم هو الذي لم يسلم الـ250 الف برميل الذي يصدره يومياً حسب الاتفاق".

وتساءل الفايز "اين هو باب الظلم الذي يقصدوه وما المطلوب؟".

وعن تلويح المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان بامكانية انسحاب الكتل الكردية من حكومة بغداد، اوضح أن "هذا الكلام لن نراه في الحوارات السياسية، حيث ان الكتل الكردية تجتمع وتشارك في اجتماعات ادارة الدولة ولم يطرحوا او يلوحوا بالانسحاب".

وتابع ان "الشخص الذي يتحدث بهذا الموضوع هو مجرد اعلام والكلام من عنده شخصياً، اما على مستوى الحوار السياسي الجاد لم تطرح هكذا فكرة ولحد اخر اجتماع لادارة الدولة فان الكتل الكردية كانت حاضرة".