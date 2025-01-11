الخليج اليوم .. هل تنجح إسرائيل في تدمير قدرات الحوثيين؟

الرياض - كتب موسى القحطاني - نسقت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا ضرباتٍ جوية متزامنة على أهداف يمنية مختلفة من بينها محيط ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء بالتزامن مع مظاهرة مليونية داعمة لغزة،

وأفاد مراسل أرتي أن الغارات استهدفت أيضا ميناء رأس عيسى بالحديدة، ومحافظة عمران شمال اليمن. فيما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الطيران الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني شن غارات على مناطقَ متفرقة باليمن.. إلى ذلك، أفادت وسائلُ إعلام إسرائيلية أن الغارات استهدفت مواقع للحوثيين تحت الأرض بينها مستودعات للصواريخ الباليستية والمسيرات ، في الأثناء أعلن الحوثيون استهدافَ حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان وقطعٍ بحرية مرافقة لها في البحر الأحمر وأهدافٍ عسكرية إسرائيلية في يافا.. فهل تردع الضربات الجوية الامريكية البريطانية بالتحالف مع إسرائيل النشاط اليمني القوي في باب المندب وفي جنوب البحر الأحمر وصولا الى تل أبيب؟