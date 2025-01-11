شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف المهرة يعلن عن موعد إقامة مسابقة الأوقاف للقرآن الكريم يوم غداً الأحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - (يعلن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة عن إقامة مسابقة الأوقاف للقرآن الكريم).

برعاية كريمة من:

معالي الدكتور/ محمد عيضه شبيبة - وزير الأوقاف والإرشاد

ومعالي الاستاذ/ محمد علي ياسر- محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلى.

يسر مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة دعوتكم لحضور التصفيات التمهيدية لمسابقة الأوقاف للقرآن الكريم بالمحافظة. يوم : الأحد

التاريخ: 12 رجب 1446هـ

الموافق: 12 يناير 2025م

المكان: ديوان المحافظة مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة المهرة

الزمن: الساعة التاسعة صباحاً

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