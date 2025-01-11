مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو وجه رئيسي الموساد والشاباك ومستشاره السياسي وممثل الجيش للسفر إلى الدوحة

افاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن "نتانياهو وجه رئيسي الموساد والشاباك ومستشاره السياسي وممثل الجيش للسفر إلى الدوحة"، لافتا الى أنه "أجرى اجتماعا بشأن الاسرى مع وزير الدفاع وقادة المؤسسة الأمنية والعسكرية".

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