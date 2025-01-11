وضع محمية أرز الشوف على القائمة الخضراء من جديد حتى 5 كانون الثاني 2029

أعلن مدير ​محمية أرز الشوف​ الطّبيعيّة نزار هاني، أنّ "المحميّة وُضعت على القائمة الخضراء من جديد حتّى 5 كانون الثّاني 2029، لتكون المحميّة الأولى في العالم العربي الّتي تتمّ إعادة إعلانها بعد مضي الخمس سنوات الأولى".

وأوضح في بيان، أنّ "القائمة الخضراء هي شهادة عالميّة يمنحها الاتحاد الدولي لحماية الطّبيعة، لقياس فعاليّة الحوكمة والإدارة".