الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

اشارت مصلحة الارصاد الجوية الى أن "الطقس يستقر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من يوم غد الاحد مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع".

وحذّرت من "خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن الـ1700 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى".

ولفتت الى أن "الطقس غدا غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط امطار خفيفة محلية بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٨٠٠م وما فوق صباحا ، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ال ١٧٠٠م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى".

واوضحت ان "طقس الإثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية بينما تبقى الحرارة الدنيا منخفضة خلال الليل وساعات الصباح الاولى خاصة في المناطق الداخلية والجبلية وبداية انخفاض بنسبة الرطوبة.نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو ال ١٦٠٠م وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الاولى".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء الاجواء باردة خلال الليل وساعات الصباح الاولى خاصة في المناطق الداخلية".

واضافت أن "الأربعاء قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة".