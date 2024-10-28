أثارت مطربة سودانية صاعدة غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك على خلفية ظهورها وهي تغني في حفل بمدينة بورتسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, لمقطع فيديو متداول فقد ظهرت المطربة سندس مدني, وهي تغني بملابس رياضية وتصرخ بطريقة مثيرة في حفل خاص أقيم بكورنيش بورتسودان, (واي أنا) وسط رقصات الفتيات والشباب الحاضرين الحفل. مقطع فيديو أثار غضب وسخرية المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي, الذين كتبوا معلقين: (مفروض الجيش يبل القونات وأعوانهم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وسط رقصات الشباب والفتيات.. الفنانة سندس مدني تغني في كورنيش بورتسودان بملابس رياضية وتصرخ بطريقة مثيرة (واي أنا) وساخرون: (مفروض الجيش يبل القونات وأعوانهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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