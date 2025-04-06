وزارة الداخلية السودانية باشرت الإدارة العامة للتأمين والخدمات مهام عملها من داخل ولاية الخرطوم إنفاذاً لموجهات رئاسة قوات الشرطة وكشف العقيد شرطة / عبدالله علي يوسف مدير دائرة التأمين بالإدارة العامة للتأمين والخدمات عن قيام المليشيا المتمردة بإستهداف غرفة المراقبة والتأمين مما أدى لتلفها بالكامل حيث كانت الغرفة مجهزة بتقنيات حديثة تعمل على مراقبة مقر وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة ومحيطه كما توجه بالشكر للفريق شرطة حقوقي / أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم على دعمه الكبير لعمل الإدارة وبمتابعة وإشراف العميد شرطة / محمد عبدالله مدير الإدارة تم تأمين المقر بقوات خاصة حيث تعكف عدد من اللجان التي شكلتها رئاسة قوات الشرطة على حصر الأضرار والخسائر من جانبه أوضح العميد شرطة د / سيف جعفر حجم التخريب الممنهج الذي قامت به المليشيا المتمردة خاصة في منظومات الكهرباء والمياه والصرف الصحي مع سلامة المباني بنسبة كبيرة مشيراً إلى الشروع الفوري عقب حصر الخسائر في أعمال الصيانة والترميم وتهيئة مقرات الشرطة لتعود لسابق عهدها. المكتب الصحفي للشرطة

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة للتأمين والخدمات تباشر مهام عملها من داخل الخرطوم وتتسلم جميع مباني وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.