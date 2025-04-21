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تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم، اتصالاً هاتفياً من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر، حيث تم خلاله تناول القضايا الإنسانية وعمليات توصيل المساعدات الإنسانية لمدينة الفاشر.
وتطرق الاتصال لإمكانية إيصال المساعدات إلى الفاشر مع تجنب العوائق التي تعترض سير القوافل الإنسانية من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة أو الجماعات الأخرى.
وتم التأكيد على سرعة إيصال المساعدات عبر الطرق التي يسهل بها عبور القوافل الإنسانية إلى مدينة الفاشر.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بإقامة قواعد إمداد لوجستية حول الفاشر لتسهيل العمل الإنساني، وذلك في منطقتي مليط وطويلة. وقد وافقت حكومة السودان على ذلك.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقٌ بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة للإسراع في توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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