نجوى كرم تردّ الجميل لفتاة أنقذتها على المسرح – فيديو

نشرت “شمس الأغنية اللبنانية” نجوى كرم، عبر حساباتها المختلفة، فيديو مميزاً تضمن بثّاً مصوّراً لزيارة خاصة قامت بها لفتاة ساعدتها بعد تعثرها على خشبة المسرح أثناء احيائها حفلاً جماهيرياً في أمستردام، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

وأحبّت كرم أن تزور بنفسها الفتاة في منزلها بلبنان لتهنئتها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتبت نجوى تعليقاً على الفيديو : “الحب بيثمر حب”.

وكانت نجوى كرم قد وقعت على المسرح، في حفلها الأخير بالعاصمة الهولندية أمستردام في قاعة الحفلات الموسيقية HET CONCERTGEBOUW، حيث شهدت الحفلة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وبيعت كل التذاكر قبل أيام من انطلاقه.

وأبرزت لقطات المقطع المصوّر تفاعل المطربة اللبنانية على المسرح مع الحضور، وفرقة الدبكة التي تقف خلفها، قبل أن تتعثر بفستانها الطويل وتسقط على ظهرها.

وسرعان ما اندفعت سيدة بزيّ أخضر نحو كرم وساعدتها في النهوض، وتعاملت الأخيرة بسرعة بديهة مع الواقعة، بحيث استكملت حفلها بطبيعية عبر التلويح للحاضرين وكأن شيئاً لم يكن.

مجلة لها