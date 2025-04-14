الشرع: شكراً محمد بن زايد على حسن الاستقبال وكرم الضيافة

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نشرت الرئاسة السورية عبر حسابها في منصة «إكس» رسالة شكر من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال الشرع في الرسالة التي نشرتها الرئاسة السورية على حسابها في منصة «إكس»: «بكل التقدير والامتنان أتوجه بالشكر لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمشاعر الأخوية الصادقة التي أحاطني بها خلال زيارتي اليوم.. أعبر عن بالغ تقديري لما لمسته من حرص كبير على تعزيز علاقتنا وتطويرها في مختلف المجالات.. أدعو الله أن يديم على دولة الإمارات قيادة وشعباً نعمة الأمن والأمان والتوفيق، وأن تواصل مسيرتها نحو مزيد من الازدهار والتقدم».
صحيفة الخليج
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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