يكفي أنها قاتلت بشرف .. وسطّرت بأحرف من نور قصة صمود أسطوري لإمرأة دخلت تاريخ السودان من أوسع أبوابه .. ■ يكفي أنها كتبت بدمها قصتها النادرة .. وقفت ببسالة وشجاعة قلّ نظيرها في زمان الناس هذا .. ■ سيطأطي الأوباش وأشباه الرجال من القتلة والمجرمين رؤوسهم خجلاً أمام ثباتها وشجاعتها وثباتها الذي أذلّهم قبل أن يذهلهم .. ■ سقطت الطبيبة هنادي في الخطوط الأمامية وهي تقاتل بشرف .. ■ يا لخيبتهم .. يالبؤسهم .. يالجبن أشباه الرجال الذين يظنون أنهم باستباحة معسكر زمزم وقتل أبريائه وضعفائه قد حققوا نصراً ونالوا مراداً وهم الذين هربوا وشردوا من مواجهة الرجال في ساحات معارك الكرامة .. ■ تقبل الله الشهيدة الطبيبة هنادي .. ستبقي سيرتها باقية .. محفورة في وجدان هذا الشعب البطل .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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