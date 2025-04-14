لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

أحيانا يشعر الإنسان في يومه بغصة في قلبه وينتابه شعور داخلي بالكآبة و الحزن ، فيملأ قلبه حزن وقلق دون معرفة السبب . فالحزن مجموعة مشاعر متقلبة عادة ما تكون سلبية عندما يشعر بها الإنسان يكتم في نفسه و يبدو هادئاً بلا نشاط ولا فاعلية وأحيانا يصاحبه بكاء شديد و ألم في الصدر وغصه في القلب وصداع نصفي أو كلي .

شعور الإنسان بتقلبات حادة في المزاج اليومي وارد جدا بسبب شعوره بحزن داخلي يحدث أحيانا بسبب فقد شخص عزيز أو بسبب ضغوطات الحياة و كثرة متطلباتها ويمكن أن يتحول الحزن لمؤثر إيجابي ، إذا تغلبت عليه ووجدت حلولا للمشكلات التي أثرت في مزاجك و أحزنتك ، لكن في حالة فقد العزيز ، يكمن الحزن الداخلي داخلك ويؤثر علي تصرفاتك وهنا لابد من حل لتلاشي آثاره ، بلا نسيان فنحن لا ننسي ولكننا نحاول أن نتناسى ما يؤلمنا و نتعايش معه لتسيير الحياة .

يعتبر فقد إنسان عزيز أشد أنواع الحزن جرحا للمشاعر ويظل الإنسان مجروحا به طول العمر ، غير ذلك فالحزن لا يستمر طويلا ، إذ يمكنك أن تتخطاه حين يأتيك خبرا سعيدا أو شعور جميل يملأ القلب بالحب فتبتسم ، وتسعد معه روحك .

الحزن بالنسبة للمرأة مرض ففي أحيان كثيرة يؤثر علي الغدد المفرزة للهرمونات الأنثوية ، لذلك قد يؤثر الحزن علي قدرة المرأة علي الإنجاب ، أو قد يتساقط شعر رأسها بكثرة أثناء التمشيط ، ومن أهم أعراض الحزن عند المرأة هو تغير لون وجهها فتبدو وكأنها شاخت في العمر ، و يأخذ جمالها في الذبول .

لذلك بقدر الإمكان لابد للرجل أن لا يتسبب في حزن إمراة مهما تنوعت صفتها سواء كانت من دمه أو زميلته ، فلا تُحزن قلوبهن،فلا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهنّ إلا لئيم .وبالطبع لايمكن لرجل أن يكون رجلا علي إمراة بل لابد أن يكون رجلا لإمرأة ..

المرأة تتأثر بالحزن بشكل سلبي، فتزداد في البكاء الشديد وتصاب بالقلق والتوتر و العزوف عن الطعام، و العصبية الزائدة وأحيانا إهمال حياتها ونشاطها الأسري . هنا علي الزوج أو الإبن أو الأخ أن يكون سنداً لها ، فالمرأة عندما تحزن تحتاج للسند الذي تشعر معه بالحماية والإرتكاز .

عليك أن تزرع فيها قوة التماسك ، إجعلها تشعر بقدرتها على التغلب علي الشعور بالحزن و لا تتركها بمفردها ، كن دائما جوارها ، فهي بجانب حزنها ، عليها ضغوط حياتية لابد أن تقوم بها فتزداد عصبيتها ، فلا تجعلها تشعر بأن هناك من يشغلك عنها ،فهي لن تنسي لك تركك لها وهي في تلك الحالة النفسية السيئة ، وربما تكره حياتها معك .

وقد نهى الله عن التسبب في حزن النساء ففي القرٱن الكريم تقول الٱيه ، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ، أيضا في ٱيه ٱخري فناداها من تحتها ألا تحزنى و أيضا في ٱية أخري ولا تخافي ولا تحزني . وقد حثت الٱيات عن ألا تحزن المرأة ، لأن حزن المرأة يفسد حياتها و يضعف صحتها وهي القائمة علي التربية ، ويزبل جمالها ويزيدها وهنا وهي من أسس وجود الحياة . لذلك يجب أن نحرص جميعا علي تلاشي ٱي تصرف من شأنه أن يسبب الحزن للمرأة التي أكرمها وأعزها الله .

و الحزن ليس قاصرا علي المرأة فقط ، بل علي كل المخلوقات و ينعكس الحزن علي تصرفات الرجل مما يؤثر في تعاملاته وتصرفاته و ربما وظيفته .

و كما تعتبر الفجيعة في أحد أفراد الأسرة هي أقسي مراحل الحزن عند المرأة ، أيضا عند الرجل ، كما تؤثر توترات الحالة العاطفية في حالة الحزن التي تسيطر عليهما ، و يتاثر بها الرجل لكن المرأة تتعايش معها ، وربما في بعض الحالات العكس . لكن في كثير من الأحيان تسيطر علي الرجل حالة حزن داخلية لا يدري سببها ، و ربما من أهم أسبابها هي عجزه عن توفير بعض المطالب الحياتية لأسرته ، لذا يميل أحيانا للوحدة و التفكير الشديد فتتأثر صحته النفسية ، وتعتبر نتاج طبيعي على المصاعب والتحديات التي يواجهها المرء خلال حياته .

ولا يجب أن يستسلم الإنسان لمشاعر الحزن ، لذا يجب إنعاش النشاط العاطفي و بث روح الأمل في تجديد الغد و الإحساس بالقناعة و السعادة و الرضا ، للتغلب علي مشاعر الحزن المعقدة خاصة عند الفجيعة أو عند نهاية علاقة عاطفية وهو ما يسمي بأزمة اللهف وهي تحدث نتيجة تاثر القلب بإنتهاء علاقة عاطفيّة أو صداقة شخصيّة. و تصل لدرجة الكآبة وهي كسرة القلب و النفس بالحزن العميق طويل الأمد .

وتأثير الحزن شديد على الإنسان لدرجة قد يتسبب في الوفاة ، بسبب كسرة القلب ، فالحزن يؤدي لإفراز هرمونات الحزن والغضب مما يؤدي لإفراز الأدرينالين فيصاب الانسان بتقلصات شديدة في الشريان التاجي يترتب عليه حدوث سكتة قلبية لا قدر الله .

قد يسبب الحزن أيضا صعوبات في الهضم و قلة الوزن و الإصابة بالإمساك أو الإسهال و الشعور بالقئ وآلام وحموضة في المعدة، وفقدان الشهية بالإضافة لقلة النوم و الأرق ، وهو يؤثر على الشكل بظهور تورم في الوجه والعينين .

كذلك يسبب حالة خمول وعدم الرغبة في ممارسة العادات اليومية سواء الغذائية أو العملية ونسمع الجمل الشائعة المعبرة عن تلك الحالة وهي ( ماليش نفس لٱي حاجة )أو مش قادر أعمل ٱي حاجة إيدي منملة ، مش عارف أحرك رجلي ، مفاصلي بتوجعني . فكل ذلك يحدث بسبب تأثير الحزن علي الإنسان . فأحيانا يشكو الإنسان من أعراض مرضية كثيرة يعجز عن تفسيرها الطبيب وتكون بسبب سيطرة الحزن علي جسده .

طبيب علاج الحزن هو أنت ، نعم أنت الذي تعالج نفسك بنفسك . في حالات الفقد ، تذكر أن كل شيء مقدر لنا وليس للإنسان قرار ، حاول أن تقنع نفسك بالأقدار وتسلم بها ، وقم بعمل أشياء مسلية ، إشغل نفسك بعيدا عن التفكير السلبي ، ضع في نفسك إعتقاد بأن الله يختبر قوتك في المواجهة والتحدي ، ولابد أن تكون قويا لتستمر حياتك وحياة من تتولاهم ، حاول أن تأكل وتنام بمعدل مناسب مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية البسيطة حتي في حجرتك فهي سوف تزيدك قوة . أيضا إهتم بعملك و قل في نفسك لأ يجب أن يراني الآخرون مقصرا أو ضعيف أمام الحزن . كن قويا بذاتك

إستدعي قوتك وقدرتك على تخطي الصعاب ، در حوارا مع ذاتك ، أكتب ما تشعر به ، أو حدث نفسك عما يحزنك ، إنصح نفسك وحدد ما يجب أن تفعله . حينها ستشعر بقوة تغلبك علي مشاعر الحزن ، قل لنفسك لا يجب أن أستسلم لكي لا ابدو ضعيفا أمام الٱخرين ، ربما يستمد منك الٱخرين قوتهم .

حاول أن تغير من نمط حياتك ، اعد ترتيب الوقت و قم بممارسة أعمال أو هوايات جديدة، ولو لديك قدرة مالية يمكنك شراء بعض الأطعمة التي تفرز هرمون السعادة مثل الشوكولاتة، و تناول العسل الأبيض و الأفوكادو ، والتوت ، والفراولة ،و الجوز واللوز والكاجو ، أيضا إهتم بتناول وجبتين أو ثلاثة من الأسماك في الإسبوع .

حاول أن تبحث عن أشياء تدخل علي قلبك السعادة إقترب أكثر من أقاربك أو أصدقائك أو أفراد عائلتك ولو إستطعت أن تسمع موسيقي هادئة قبل النوم أو عندما يتملكك الشعور بالحزن ، لابد أن تفعل . إخرج قليلا من مكان الحزن و مارس رياضة المشي ، إحرص علي ان تفعل بعض الأشياء التي تحبها وتحدث مع من تحبهم .

إذا سيطر عليك الشعور بالحزن ، وكنت وحيدا ، حاول أن تبكي ولا تكتم بكائك ، خذ وقتك في البكاء حتي تجف دموعك ،فأحيانا في الدموع راحة . لكن سل نفسك، لماذا أبكي وما فائدة البكاء و إلي متي سوف أظل أبكي ، ومن الذي لا أريده أن يراني في عجزي؟ عندها ستكون لديك روشتة دستور حياتك القادمة والتي وضعتها أنت للنجاة بنفسك

فلا تحزن ، ولا تحزني ،

لأن القادم أجمل .

أحمد نجم – صدى البلد

