ترتيبات بالشمالية لحل أزمة العالقين بمعبري أرقين وأشكيت

بحث والي الشمالية عابدين عوض الله اليوم مع مفوض العون الإنساني بالولاية دكتور عبد الرحمن علي خيري، وأمين الشؤون الإجتماعية منال مكاوي وأمين ديوان الزكاة بالولاية الهادي محمد احمد، الترتيبات لحل مشكلة النازحين العالقين بمعبري ارقين واشكيت العائدين من جمهورية مصر العربية ضمن برنامج العودة الطوعية .

وأوضح مفوض العون الإنساني بالولاية دكتور عبد الرحمن في تصريح (لسونا) أن حوالي خمسين بصا تقل ١٢٥٠ شخصا، تصل يوميا للمعبرين، لافتا إلى ان ٢٥٠٠ شخصا عالقين الآن بمعبر ارقين وهم بحاجة لخدمات الغذاء والمياه والصحة والايواء ،وأضاف ان المعابر غير مهيأة لاستقبال هذه الاعداد من العائدين .

ووجه خيري نداءً للمنظمات للتدخل لتقديم المساعدة والخدمات الضرورية لهؤلاء العائدين. سونا

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