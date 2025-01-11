بو عاصي للسفير الإيراني: احترم سيادة دولتنا ولم ولن تكون مفوضًا ساميًا علينا

توجّه عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​بيار بو عاصي​، إلى السّفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، متسائلًا: "إنت شو خَصّك كيف تمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة في لبنان؟ كلّ ما عليك وعلى دولتك الّتي تنشر كلّ شيء في لبنان والمنطقة إلّا السّعادة، أن تحترما إرادة الشّعب اللّبناني وممثّليه في البرلمان".

وسأل في تصريح، "شو خصّك" إذا كان رئيس حزب "القوّات اللّبنانية" سمير جعجع مرشّحًا أو غير مرشّح للرّئاسة، لتستفيض في التّحاليل السّخيفة المفلسة؟". وخاطب السّفير قائلًا: "احترم سيادة الدّولة الّتي تستضيفتك وكرامتها، إذا لم تكن تريد أن تحترم نفسك والدّولة الّتي تمثّلها".

وشدّد بو عاصي على أنّك "لم ولن تكون مفوّضًا ساميًا علينا، ولو أنّ ذلك أقصى "الأماني" بالنّسبة لك. أمّا وزارة خارجيّتنا فعليها المبادرة فورًا إلى استدعاء سفير إيران في لبنان، لتذكيره بضرورة احترام الأصول الدّبلوماسيّة الّتي تحفظ سيادة لبنان، وغير القابلة للمساومة".