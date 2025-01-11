الجيش: توقيف 4 أشخاص في صور لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط أسلحة حربية

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 10/1/2025، أوقفت دوريّة من مديرية المخابرات في مدينة صور، المواطنين: (ح. ا.)، (ح. ع.) و(م. ي. م.)، لإطلاقهم النّار بتواريخ مختلفة. كما أوقفت المصري (م. د.)، لارتباطه بعصابة تقوم بفرض الخوّات وافتعال إشكالات مسلّحة، وضبطت في حوزتهم أسلحةً حربيّةً وأعتدةً عسكريّة"، مشيرةً إلى أنّ "المضبوطات سُلّمت، وبوشر التّحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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