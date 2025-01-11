شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إلى الرياض، اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.ورحب نائب وزير الخارجية بمعالي السيد أسعد الشيباني، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع بشأن سوريا الذي تستضيفه المملكة.