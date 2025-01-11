شركة “Meta” تتلقى اقتراح لدراسة البيتكوين كأصل احتياطي في خزينتها

قدّم “إيثان بيك”، من المركز الوطني لأبحاث السياسات العامة، اقتراح لمساهمي شركة “Meta” للنظر في اعتماد البيتكوين كجزء من أصول الشركة المالية.

يهدف الاقتراح إلى تعزيز البيتكوين كتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المقترحات التي قدّمها المركز لشركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون، مشيرا إلى الأداء المتفوق للبيتكوين مقارنة بالسندات التقليدية.

كما استشهد بمبادرات شركات مثل “MicroStrategy” التي حققت نمو كبير في أسهمها بفضل دمج البيتكوين في استراتيجياتها المالية.

يشجع المركز شركة “Meta” على قيادة حركة تبني البيتكوين، مستندا إلى تاريخها في تبني التقنيات الحديثة.

إذا قبلت الشركة الاقتراح، فستنضم إلى قائمة متزايدة من المؤسسات التي تستكشف إمكانات البيتكوين كأصل استراتيجي.

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