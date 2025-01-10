السلطات الروسية تصفي مليار روبل من البيتكوين في قضية رشوة تاريخية: التفاصيل

أفادت وكالة “تاس” أن السلطات الروسية بدأت تصفية 1032 عملة بيتكوين بقيمة تقارب مليار روبل، تمت مصادرتها من “مارات تامبييف”، المحقق السابق في لجنة التحقيق الروسية، الذي أدين في قضية رشوة مرتبطة بالعملات المشفرة

قبل “تامبييف” عملة البيتكوين كرشوة لحماية مصالح مجموعة قرصنة كان يحقق فيها، واتُّهم بمساومة أصول المجموعة مقابل الامتناع عن مصادرتها.

عثرت السلطات على البيتكوين مخزنا على جهازه الشخصي أثناء تفتيش شقته في موسكو، وتمت مصادرتها بأمر من محكمة “نيكولينسكي” عام 2023.

حُكم عليه بالسجن 16 عام وغرامة قدرها 500 مليون روبل، مع منعه من تولي مناصب حكومية لمدة 12 عام بعد الإفراج عنه.

كما حُكم على مرؤوسته السابقة بالسجن 9 سنوات، بينما لا يزال متهم آخر هاربا.

رفعت السلطات دعوى إضافية لمصادرة ممتلكات أخرى لـ “تامبييف”، بما في ذلك عقارات ودراجة نارية وبيتكوين إضافي، يُعتقد أنها من مصادر غير قانونية.

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