شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 خطوات لتأمين حسابك على فيس بوك وحمايتك من الاختراق وسرقة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من مستخدمي الإنترنت عن طرق حمايتهم من الاختراق خاصة على منصات التواصل الاجتماعى لمنع سرقة بياناتهم على هذة الصفحات من المتسللين، ومن أبرز منصات التواصل الاجتماعى هو فيسبوك من ميتا، ولتأمين حسابك على فيسبوك، يمكنك اتباع الخطوات التالية

1. استخدام كلمة مرور قوية

تأكد من أن كلمة المرور طويلة ومعقدة، تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز، و تجنب استخدام كلمات المرور الشائعة أو المعلومات الشخصية.

2 . تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

اذهب إلى إعدادات الأمان في فيسبوك قم بتفعيل المصادقة الثنائية باستخدام تطبيق مصادقة أو عبر رسالة نصية.

3 . مراجعة الأجهزة والجلسات النشطة

من إعدادات الأمان، يمكنك رؤية الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول من خلالها ، قم بتسجيل الخروج من الأجهزة غير المألوفة أو التي لم تعد تستخدمها.

4 . تحديث معلومات الاتصال

تأكد من أن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبطين بحسابك محدثين حتى تتمكن من استعادة الوصول إلى الحساب إذا نسيت كلمة المرور.

5 . تحقق من إعدادات الخصوصية

قم بضبط إعدادات الخصوصية لتحديد من يمكنه رؤية منشوراتك والتفاعل معك، واستخدم خيار "التحقق من إعدادات الخصوصية" للتأكد من أن كل شيء مضبوط وفقًا لتفضيلاتك.

6 . تجنب الروابط المشبوهة

لا تضغط على الروابط المثيرة للشك أو الغير مألوفة التي قد تؤدي إلى محاولات تصيد احتيالي.

7 . تحديث البرامج بانتظام

تأكد من أن جهازك وبرامجك محدثة لتجنب الثغرات الأمنية.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك زيادة أمان حسابك على فيسبوك وتقليل مخاطر الاختراق.