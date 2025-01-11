شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة الفضاء "ستارشيب" من "سبيس إكس" تطلق رحلتها التجريبية السابعة والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تطلق شركة سبيس إكس صاروخها ستارشيب في رحلته التجريبية السابعة في 13 يناير، ومن المقرر أن ينطلق من منشأة ستاربيس في جنوب تكساس، وتم تصميم الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام الذي يبلغ ارتفاعه 400 قدم لدعم البعثات إلى القمر والمريخ.

وبحسب ما ورد، تهدف المهمة لأول مرة إلى نشر حمولات في الفضاء، ما يمثل معلمًا مهمًا في مرحلة اختبار الصاروخ.

أهداف المهمة وتفاصيل الحمولة

وفقًا لتقرير من سبيس دوت كوم، سيتضمن هذا الاختبار نشر عشرة أقمار صناعية وهمية، ويقال إنها تحاكي حجم ووزن أقمار ستارلينك الصناعية من الجيل التالي ، كجزء من تمرين تحضيري لمهام نشر الأقمار الصناعية في المستقبل.

وكما هو مذكور، ستتبع الأقمار الصناعية نفس المسار دون المداري للصاروخ، مع استهداف الهبوط في المحيط الهندي، ومن المتوقع أيضًا أن تعود المرحلة العلوية التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا، والتي يشار إليها باسم "السفينة"، عبر هبوط متحكم فيه في المحيط الهندي، بما يتفق مع رحلات الاختبار السابقة.

إمكانية إعادة الاستخدام واستعادة المعزز

وبحسب ما ذكره موقع سبيس دوت كوم ، فإن الصاروخ المعزز Super Heavy المستخدم في هذه المهمة سيتضمن محرك Raptor تم استخدامه سابقًا، مما يمثل أول إعادة استخدام للأجهزة في رحلة Starship .

كما سيتم بذل الجهود لتكرار عملية التقاط الصاروخ المعزز Super Heavy باستخدام برج الإطلاق الخاص بـ Starbase، وهي المناورة التي تم تنفيذها بنجاح في أكتوبر 2024 ولكنها واجهت تحديات في اختبار نوفمبر بسبب مشاكل الاتصال.

جدول الإطلاق القادم

ويتزامن هذا الاختبار مع فترة نشطة في استكشاف الفضاء ، إذ تستعد شركة بلو أوريجين لإطلاق صاروخها نيو جلين في 10 يناير، ومن المقرر أن تنطلق مهمة فالكون 9 التابعة لشركة سبيس إكس التي تحمل مركبات هبوط خاصة على القمر في 15 يناير، وتؤكد هذه التطورات على التقدم السريع الذي أحرز في قطاع الفضاء التجاري.