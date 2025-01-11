بايدن: بوتين في وضع صعب حاليا ومن المهم ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "وضع صعب"، بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات جديدة ومنسقة على قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

واكد بايدن للصحافة في البيت الأبيض "بوتين في وضع صعب حاليا، وأعتقد أن من المهم حقا ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة جدا التي يواصل القيام بها".