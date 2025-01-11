خاص وبالفيديو - حنين سعيد تكشف عن أكثر دور أثر بها .. وتوجه رسالة من القلب للبنان

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية حنين سعيد في فيلم "ضي - سيرة أهل الضي" وكان العرض الأول له خلال فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية وحملت الدورة عنوان "للسينما بيت جديد".



سعيد تواجدت هناك من أجل حضور عرض العمل، والذي هو بطولتها وإسلام مبارك وأسيل عمران وبدر محمد ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، بينهم أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح وأمينة خليل، وهو تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع الممثلة حنين سعيد، حيث تحدثت عن الفيلم ودورها فيه وظهورها بدون ماكياج وأكثر دور قدمته أثر بها وغيرها من الأمور.

يذكر أن "ضي - سيرة أهل الضي " أوردت عن ملخصه صفحة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ما يلي:""ضي" طفل نوبي ألبينو، يبلغ من العمر 14 عامًا، ويتمتع بصوت ذهبي. يواجه الصّعوبات بسبب مظهره الفريد. يتمّ التخلّي عنه من قبل والده، ويتعرض للتنمر من قبل أقرانه، ويحلم باتّباع مثله الأعلى "محمد منير". عندما يحصل على فرصة للمشاركة في برنامج "ذا فويس"، ينطلق "ضي" وعائلته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة. تتخلّل رحلتهم العديد من التحديات: سيارة مسروقة، ومال مفقود، وهروب مرعـ ب من الشرطة. يواجهون التمييز، ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، ولكن عزيمتهم الثابتة، وصوت "ضي" القوي، يدفعانهم إلى الأمام. وبمساعدة رجل إطفاء طيّب القلب، ولقاء غير متوقع مع منير نفسه، يتغلّب "ضي" على العقبات، ويأسر قلب الأمة. "ضي" قصة مؤثرة عن المرونة، والأمل، وقوّة الموسيقى التحويلية. إنه استكشاف مؤلم للتسامح، والطموح، والرابطة العائلية غير القابلة للكسر."

تفاصيل اللقاء مع حنين سعيد في الفيديو المرفق: