قوى الأمن: توقيف أحد المتورّطَين بعملية إحراق شجرة الميلاد في مدينة صيدا

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي، أنه "بتاريخ 26-12-2024، أقدم مجهولان على متن دراجة آلية على رمي مادّة مشتعلة على شجرة الميلاد في مدينة صيدا – دوّار إيليا، ما أدّى إلى احتراقها".

وذكرت المديرية، أنه "على أثر ذلك، كثّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات جهودها الميدانية والاستعلامية للعمل على تحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت إلى تحديد هويّة المتورطَين في عملية إحراق الشجرة ومن بينهما المدعو: ا. د. (من مواليد عام ۲۰۰۱، فلسطيني) بتاريخ 31-12-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا".

ولفتت الى أنه "خلال التحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إحراق شجرة الميلاد بواسطة مادّة مشتعلة في محلّة دوّار إيليا، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر".

وأكدت المديرية، أن " المقتضى القانوني أجري بحقّه، وأوقف وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثان".