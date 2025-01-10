الإمارات تواصل توزيع «كسوة الشتاء» على النازحين في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» كسوة شتوية على موظفي الإسعاف والطوارئ في مستشفى «شهداء الأقصى» وسط قطاع غزة، تقديراً لجهودهم ولمساندتهم في ظل برد الشتاء.

كما منحت عملية «الفارس الشهم 3» الأمل للعائلات النازحة في مخيم «كنعان» بمنطقة دير البلح، حيث تم توزيع كسوة الشتاء على 500 شخص، لتخفف عنهم قسوة البرد.

كما تم توزيع كسوة شتوية على الأطفال المرضى بالمستشفى الأهلي العربي في شمال قطاع غزة.

وفي منطقة الزوايدة، تم توزيع طرود صحية للمرأة على 211 أسرة في مخيم «عابر سبيل»، للتخفيف من معاناة المرأة بمراكز الإيواء.

كما وزع متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» طروداً صحية على 110 عائلات نازحة في مخيم «الإحسان»، لتلبية احتياجات المرأة الأساسية وتحسين ظروفها المعيشية وسط التحديات الإنسانية الصعبة.

وتم توزيع ملابس شتوية على كل العائلات النازحة في مخيمي «سوق الخان» بمدينة خان يونس، و«جراند هاوس» في مواصي رفح، لحمايتهم من برد الشتاء القارس.

كما منحت عملية «الفارس الشهم 3» الأمل للعائلات النازحة في مدرسة «مريم بنت عمران» في المحافظة الوسطى، حيث وزعت عليهم كسوة شتوية.

وتحتوي كسوة الشتاء على الملابس الشتوية الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والخيم وأغطية مضادة للماء، ساهم في تأمينها كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وتهدف مبادرات الإمارات إلى مساعدة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الأوضاع في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الفئات المتضررة، وذلك لمواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء.

وتسعى دولة الإمارات، من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، إلى تخفيف معاناة النازحين عبر تقديم مساعدات يومية في مراكز الإيواء والمستشفيات والمراكز الصحية.

وتأتي هذه المبادرات في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث سارعت الإمارات منذ اللحظة الأولى إلى توفير المساعدة لجميع الفئات المتضررة في القطاع.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.