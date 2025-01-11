رسالة خاصة من أصالة لجمهوها بعد تأخيرها على حضور حفلها في دبي

أصالة تعتذر للجمهور

آخر أعمال أصالة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 11 يناير 2025 11:49 صباحاً - أحيت الفنانةليلة أمس حفلها الغنائي الأول في 2025 بدبي، وسط حضور جماهيري كبير.بعد صعودعلى المسرح قامت بإيقاف الموسيقى وقامت بتحيه جمهورها والترحيب بهم، ووجهت للحضور اعتذاراً، وذلك بسبب تأخيرها عن موعد الحفل الأساسي، وأكدت أن السبب في ذلك أمور خارجة عن إرادتها بسبب ازدحام الطريق. وبعد انتهاء الحفل، قامت أصالة بنشر صورة لها من الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وأعربت عن سعادتها بحفلها في دبي، قائلة: "أحلى بداية من دبي أولى حفلاتي وفعلًا وكأنها أول حفله بحياتي قلقانة ومتحمسة ومشتاقة ومتخوفة وبدي منكم تدعوا لي قدً الدّنيي كلها بحب غني لكم وبفرح منّ قلبي لمًا أسعدكم". الجدير بالذكر أنخلال الأيام الماضية احتفلت بيوم ميلاد حفيدتها جيهان ابنه شام الذهبي، وسط حضور أسري بسيط جمع المقربين من العائلة فقط، وحرصتأن تغني لحفيدتها بنفسها.وبجانب ذلك شاركتمتابعيها بفيديو عفوي لحفيدتها وهي في المنزل وتستمتع بغناء والدتها لها، وعبرت عن سعادتها وأمنياتها لها قائلة: "بعيد بنتي الصغيرة جيجي برجع وبقول الله يحفظ النِعَمّ واللي منهم أنتي يا روحي صار اليوم سنة.. بوعدك رح أصغر لك ورح أقوى لك وبعرسك أنا رح زفّك وأنا رح ربّي لك ولادك أنتي النّعمه اللي بترجّى ربّي يحفظها ويحفظ كلّ أطفال العالم قولوا آمين".الجدير بالذكر أنطرحت مؤخراً أغنية جديدة لبلدها سوريا، معبرةً من خلالها عن مشاعرها، وحملت الأغنية اسم "سوريا جنة"، وهي من كلمات بتول زيدان ويارا أحمد، ومن ألحان وتوزيع علي حسون، وحققت الأغنية عدداً كبيراً من المشاهدات حتى الآن

يمكنك متابعة أصالة بعد إعلان موعد حفلها: مشتاقة للرياض

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365.

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».