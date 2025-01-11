طرق يجب اتباعها عند تنظيف المكنسة الكهربائية.. «هتطول عمرها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكنسة الكهربائية، من أهم الأجهزة المنزلية، التي لا غنى عنها في حياة أي سيدة، لأنها تساعد في تنظيف المنزل بشكل سريع دون بذل أي مجهود، كما أنها تساهم في التخلص من الأتربة، والتراكمات في الجوانب والأدراج، لذلك يوجد عدة نصائح يجب على الأشخاص اتباعها عند تنظيف المكنسة الكهربائية لإطالة عمرها.

نصائح عند تنظيف المكنسة الكهربائية

هناك العديد من النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها عند تنظيف المكنسة والتي جاءت منها ضرورة فصل المكنسة قبل التنظيف وذلك للوقاية من مخاطر الكهرباء، حيث إذا لاحظ الشخص أن المكنسة تترك مخلفات، يجب التحقق من الفرشاة الدوارة، وذلك لأن إذا كان هناك شعر ملفوف حولها، قد يجعلبها لا تعمل بكفاءة كبيرة مثلما تم شرائها، وفقا لما ذكره موقع «exceptional».

تجنب استخدام الصابون

من ضمن النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها عند تنظيف المكنسة الكهربائية، هى عدم تنظيفها بالصابون، حيث يفضل عدم استخدام الصابون في تنظيف الفلتر، إذ يمكن تنظيفه من خلال وضعه تحت الماء الجاري لعدة دقائق.

ترك الفلتر وكيس الأتربة يجفف تماما

لم تقتصر النصائح التي يجب على الأشخاص إتباعها عند تنظيف المكنسة الكهربائية عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمنها هى ترك الفلتر وكيس الأتربة يجفف تماما في مكان يوجد به أي هواء وذلك قبل إعادة إدخاله، وذلك لأن المرشح الرطب قد يعود أداء المكنسة، كما أنه قد يتلف المحرك.