انت الان تتابع بالفيديو.. "المطلق" يفتي بجواز نفخ الشفاه والخدود للنساء.. ولكن بشرط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2025, 1:36 مساءً

أفتى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بجواز عمليات نفخ الشفاه والخدود وغيرها من إجراءات التجميل للنساء؛ بشرط أن تكون خالية من الضرر الصحي. وجاءت الفتوى خلال حلقة من برنامج "الجواب الكافي" الذي يُعرض على قناة المجد الفضائية؛ حيث تَلَقّى الشيخ "المطلق" سؤالًا حول حكم هذه العمليات التجميلية الشائعة بين النساء. وقال "المطلق" في إجابته: "إذا لم يكن فيها ضرر، فلا بأس بذلك إن شاء الله. المرأة تتجمّل؛ لكن لا تؤذي أو تضرّ نفسها".

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